Saç ektirmek günah mı? (Diyanet Fetvası) Saç ektirmek caiz mi, caiz değil mi, günah mı? Saç nakli günah mıdır?

Dinimizde saç ektirmek günah mı değil mi merak ediliyor. Konu hakkında Diyanet'in resmi fetvası mevcuttur. Peki, Saç ektirmek günah mı? Saç ektirmek caiz mi, caiz değil mi, günah mı? İşte detaylar...

Saç nakli, yaygın plastik cerrahi ve organ nakli türlerinden biridir. Kelliğe dirençli olan enseye yakın başın arka tarafından alınan saç köklerinin, saçların döküldüğü bölgeye taşınmasıdır. Peki, Saç ektirmek günah mı? (Diyanet Fetvası) Saç ektirmek caiz mi, caiz değil mi, günah mı? İşte ayrıntılar...

SAÇ EKTİRMEK GÜNAH MI, DEĞİL Mİ? (DİYANET)

Hz. Peygamber'in(s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33). Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi', V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.