Saç ekimi yan etkileri! Saç ekimi zararları var mı?

Saç ekimi yaptırmayı düşünenler saç ekimi operasyonu öncesi saç ekimi zararları nelerdir merak etmekte. İşte merak edenler için saç ekimi yan etkileri ve saç ekimi ile ilgili diğer detaylar...

Saç ekimi yan etkileri nelerdir? Saç ekimi yaptırmayı düşünenler saç ekimi operasyonu öncesi saç ekimi zararları nelerdir merak etmekte.İşte merak edenler için saç ekimi yan etkileri ve saç ekimi ile ilgili diğer detaylar haberimizde...

SAÇ EKİMİ YAN ETKİLERİ

Saç ekimi operasyonlarından sonra karşılaşılan komplikasyonların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Kanama: Greftlerin alındığı veya yerleştirildiği sahalardan kanama oluşabilir: Bu komplikasyonun olmaması için mutlaka işlemden önce hastanın kanama profili değerlendirilmeli buna yönelik gerekli laboratuvar incelemeleri yapılmalı ve kanamayı artırma potansiyeli olan ilaçlar operasyondan yeterince önce kesilmelidir.

Enfeksiyonlar: Saç alınan veya ekilen sahalarda enfeksiyon gelişmesi çok nadir görülen komplikasyonlardır. Bunun nedeni kafa derisinin çok iyi kanlanması nedeni ile enfeksiyonlara olan doğal direncidir. Fakat bir enfeksiyon görülmesi halinde sistemik olarak verilen antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Saç köklerinin alındığı sahada kötü yara dokusu oluşması: FUT metodu ile yapılan saç nakillerinde daha çok görülür. Cildi müsait olanlarda veya kötü teknik kullanılanlarda görülme ihtimali daha yüksektir.

Saç alınan sahada his kaybı: travmaya bağlı olarak saç alınan ve ekilen alanda sinir harabiyeti nedeniyle oluşur ortalama 6-8 ay bandında sorun kendiliğinden gider.

Dermoid kist(sebase kist): Saç implante edilirken greftin fazla derine yerleştirilmesi sonucu oluşabilirler aynı zaman da saçlı derinin kendiliğinden üretebildiği deri altı lezyondur.

Parke taşı görünümü: Ekilen köklerin saç derisinin üzerinde kalması durumunda oluşur.açılan saç kanallarının gereğinden büyük olmadı bu durumu tetiklemektedir.

Yanlış yöne uzayan saçlar : Saçın ekildiği bölgedeki diğer saç köklerinin çıkış yönleri ile alakasız yönde uzayan saç kökleri genellikle kötü saç ekimi tekniğinden kaynaklanır. Ekim yapılırken saçın çıkış yönüne 30-35 derecelik açı yapacak şekilde ekilmemesi bu sorunun başlıca sebebidir.

Hızlanmış saç kaybı: Saç kökleri ekilirken çevredeki diğer saç köklerinin zedelenmesinden kaynaklanabileceği gibi; saç ekim operasyonunun stresinden de kaynaklanabilir. Operasyon sırasında mutlaka keskin aletler kullanılmalı, körleşmiş aletler hemen değiştirilmelidir.

Nekroz: Saç nakli sırasında kullanılan antikoagülan ilaçların vasküler yapıyı daraltıp kanama oranının düşmesi sonucu oluşan nekrozur iyileşme süresi bayağı uzun sürer ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir.

Yukarıda başlıcaları sıralanan kompikasyonların görülme riskini en aza indirmek için mutlaka işin ehli kişilerle çalışılmalıdır.

SAÇ EKİMİ NE KADAR SÜRER?

Saç ekim doktorları ile teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu, ortalama 6-8 saat arasında süren bir operasyondur.

SAÇ EKİM FİYATLARI 2022

Saç ekimi fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Saç ekimlerinde fiyatlar genellikle greft hesaplamasına göre yapılmaktadır. 3 bin greft saç ekim fiyatı yaklaşık olarak 9000 tl ile 15000 tl arasında değişiklik göstermektedir. 3 bin greft hesabı saçları tamamen dökülmüşler için yeterli olmayacağı için daha fazla saç ekim seansı yaptırmak zorunda kalabilirler ve bu da fiyatta artışa neden olabilmektedir.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Saç ekiminin yapılışı şu şekilde tarif edilebilir; donör bölgesinden (ense bölgesi) toplanan saçların saçsız kalmış ya da seyrelmiş bölgelere nakil edilmesidir.