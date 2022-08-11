Saç ektirmeyi düşünenler saç ektirme operasyonu öncesi saç ekimi ne kadar sürer merak ediyor. Saç ekimi ne kadar sürer sorusunun yanı sıra saç ekimi ile ilgili detaylar haberimizde...

Saç ekimi ne kadar sürer? Saç ektirmeyi düşünenler saç ektirme operasyonu öncesi saç ekimi ne kadar sürer merak ediyor. Saç ekimi ne kadar sürer sorusunun yanı sıra saç ekimiile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte saç ekim süresi!

SAÇ EKİMİ NE KADAR SÜRER?

Saç ekim doktorları ile teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu, ortalama 6-8 saat arasında süren bir operasyondur.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Saç ekiminin yapılışı şu şekilde tarif edilebilir; donör bölgesinden (ense bölgesi) toplanan saçların saçsız kalmış ya da seyrelmiş bölgelere nakil edilmesidir.

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç nakli, yaygın plastik cerrahi ve organ nakli türlerinden biridir. Kelliğe dirençli olan enseye yakın başın arka tarafından alınan saç köklerinin, saçların döküldüğü bölgeye taşınmasıdır. Ancak günümüz teknolojisinde saç ekimi operasyonu yaptıracak olan hasta sadece kendine donör olabilir. Bir başkasının saçı bir başkasına ekilemez. Denenmiş tek örneği tek yumurta ikizi olan iki erkek kardeş arasında olmuştur ancak başarısı kesin olarak kanıtlanamamıştır.

Saç naklinde daha fazla tercih edilen başın arka kısmında bulunan (ensedeki) saç kökleridir. Erkeklerde ensedeki saç kökleri DHT (dihidro testosteron) hormonuna karşı duyarsız olduklarından daha az dökülürler. Vücudun diğer bölgelerinden alınan saç kökleri ise dökülmeme özelliğine sahip değildirler ve saç ekimi sonrasında tekrar dökülebilirler.

Ancak kadınlarda erkeklerdeki gibi dökülmeme özelliğine sahip bir alan bulunmamaktadır. Bu sebeple kadınlarda yapılacak saç ekiminin başarı şansı erkeklerden daha azdır.

Nakledilmiş saçlar da kalıtımsal (genetik) yapıdan etkileneceğinden zamanla döküleceği bilinmelidir. Son yıllarda saç nakline artan talep nedeniyle çok fazla reklamı yapılıp yaygınlaşmıştır ve rant kapısı olarak görülmektedir. Saç naklinde 1-4 saç hücresini barındıran saç köklerinin naklinin doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Bugün, 1-4 hücre içeren doğal saç köklerinin ileri tekniklerle alınıp grup olarak transfer edilmesine "foliküler ünite nakli" (FUT) denilmektedir. Saç kaybı/kellik problemi olan kişiler tarafından son zamanlarda foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) yöntemi hızla artan şekilde tercih edilmektedir.

SAÇ EKİM FİYATLARI 2022

Saç ekimi fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Saç ekimlerinde fiyatlar genellikle greft hesaplamasına göre yapılmaktadır. 3 bin greft saç ekim fiyatı yaklaşık olarak 9000 tl ile 15000 tl arasında değişiklik göstermektedir. 3 bin greft hesabı saçları tamamen dökülmüşler için yeterli olmayacağı için daha fazla saç ekim seansı yaptırmak zorunda kalabilirler ve bu da fiyatta artışa neden olabilmektedir.