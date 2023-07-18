Saç egzaması, saç derisindeki irritasyon ve inflamasyon sonucu ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Peki, Saç egzaması nedir, neden olur? Saç egzaması tedavisi nedir? Saç egzaması nasıl geçer, kesin çözüm nedir? Saç egzaması için losyon var mı, bulaşıcı mı?

Egzama genellikle bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu, cilt kuruluğu, alerjik reaksiyonlar veya genetik yatkınlık gibi faktörlerin bir kombinasyonuyla meydana gelir. Saç egzamasının belirli nedenleri arasında farklı faktörler bulunur. Peki, Saç egzaması nedir, neden olur? Saç egzaması tedavisi nedir? Saç egzaması nasıl geçer, kesin çözüm nedir? Saç egzaması için losyon var mı, bulaşıcı mı?

SAÇ EGZAMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Genetik yatkınlık, cilt kuruluğu, alerjik reaksiyonlar ve çevresel faktörler atopik dermatitin oluşumunda rol oynayabilir. Cilt temasıyla alerjik veya irritan maddelere karşı oluşan bir reaksiyondur. Saç ürünleri, şampuanlar, saç boyaları veya stil ürünleri gibi kimyasal maddeler saç derisinde irritasyona neden olabilir.

Malassezia adlı mantarın ciltte aşırı büyümesi sonucu oluşan bir deri rahatsızlığıdır. Saç derisinde kızarıklık, pullanma ve kaşıntıya neden olabilir. Bağışıklık sisteminin hiperaktivitesi sonucu oluşan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Kafa derisinde kızarıklık, kalınlaşmış pullar ve kaşıntıya neden olabilir.

SAÇ EGZAMASI TEDAVİSİ NEDİR?

Saç derisinin aşırı kuruması, kaşıntı ve irritasyona yol açabilir. Çevresel faktörler, yanlış saç bakımı, sık sık şampuan kullanma gibi etkenler saç derisi kuruluğuna neden olabilir.

Saç egzaması birçok faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkabilen karmaşık bir durumdur. Tedavi edilmesi genellikle egzama tipine ve semptomlara bağlıdır. Dermatologa danışarak doğru teşhis ve tedavi planı oluşturmanız önemlidir.