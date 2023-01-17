Kadın ve erkeklerin ortak sorunu olan saç, özellikle dökülmeler ile oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Kadınlar ve erkeklerin en önemli aksesuarı olan saçların, bakımlı ve sağlıklı olması için birçok yöntem deneniyor. Peki, Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesinin tedavisi nedir? Saç dökülmemesine ne iyi gelir? Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? İşte -konu hakkında tüm merak edilenler...

Son zamanlarda sıklıkla görüldüğümüz Saç dökülme sorunu birçok nedene bağlı olarak görünebiliyor. Genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme, aşırı terleme, hastalık, yaş, tedaviler, ilaçlar ve hormonlardaki değişiklikler saç dökülmesine sebep olur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesi sorunu en sık yaşanan saç problemlerinden biridir. Peki, Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesinin tedavisi nedir? Saç dökülmemesine ne iyi gelir? Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi günlük rutinde her bireyde gerçekleşen normal bir durum olarak görülmektedir. Bu durum altta yatan herhangi bir hastalık yoksa basit nedenlere hatta strese bağlı olarak gelişmektedir.

Erkeklerde genellikle bu durum ergenlikten sonra başlamaktadır. Bu durum yani saç dökülmesi erkeklerde genetik etkiye daha ok bağlıdır ve ileride kellik durumunun oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde bu durumunda çaresi saç ekimi yaptırmaktır. Kadınlarda genellikle belirli dönemlerde hormonsal değişimler neticesinde bu durum gerçekleşmektedir.

Kadınlarda kellik derecesine varacak kadar dökülme genellikle nadiren görülmektedir. Bunun da sebebi yine genetik etmenlerdir. Kadınlarda da saç dökülmesine neden olan durumlar genellikle yukarıda da belirttiğimiz hormonal durumlar olabilmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELER?

Stresli zamanlar ve durumlar

Yanlış şampuan ve bakım ürünleri kullanımı

Yanlış beslenme ve obezite

Tiroit hormonunun fazla çalışması

Kadınlardaki menopoz

Kadınlardaki hamilelik durumları

Saç şekillendiricilerden kaynaklanan fazla ısı ile saça zarar verilmesi

Kadınların kullandığı doğum kontrol hapları

Yanlış yapılan saç bakımları

Kadınların hamilelikten sonraki emzirme dönemleri

SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEDAVİSİ NEDİR?

Saç dökülmesine engel olmak ne yazık ki mümkün değildir. Saç dökülmesini yavaşlatabilecek ilaçlar mevcut olsa da, uzun süre kullanılması gereken bu ilaçların yan etkileri daha büyük sorunlara sebebiyet verebilmektedir.

Saç dökülmesinin tedavisi nedir, saç dökülmesine yönelik en çok kullanılan tedavi yöntemi saç ekimidir. Mezoterapi ve PRP saç dökülmelerinde kullanılabilen saç kökünü güçlendirmeye yönelik diğer tedavi yöntemleridir. Saç dökülmesi dengesiz beslenme sebebiyle bazı vitamin eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkmışsa protein ve vitaminlerden oluşan zengin içerikli bir beslenme düzeni uygulanabilir.

SAÇ DÖKÜMESİNE NE İYİ GELİR?

Günlük olarak saçın yani sağlıklı bir saçın dökülmesinin önüne geçilemez çünkü bu durum zaten normal bir döngüdür. Fakat bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler özellikle kadınlarda saçları hasara uğratabilecek işlemlerden uzak durmayla başlanabilir. Saçlara fazla ısı uygulamak, saç düzleştirici ürünleri sürekli kullanmak, kimyasal yüklü ürünleri kullanmak, sık sık saç rengini değiştirmek ve boyatmak saçların yıpranmasına ve daha fazla dökülmesine neden olacaktır.

Saçlara düzenli bakım yaptırmak, ısıdan ve düzleştirici maşa gibi fazla ısı uygulanan saç malzemelerinin kullanımını azaltmak, saçın yapısına uygun saç bakım ürünleri ve şampuanlara yönelmek, saç tararken saçları yıpratmadan ve saç tipine uygun tarak kullanmak saçların dökülmesini yavaşlatacak ve daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.