Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül hayatı ve biyografisi! Sabriye Şengül kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sabriye Şengül merak konusu oldu. İşte Sabriye Şengül hakkında merak edilen Sabriye Şengül kimdir, Sabriye Şengül hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1988

(34yaşında)

Trabzon

Boy: 1,7 m

Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca TV8 kanalında Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.

Karma dövüş sanatları

Kasım 2019'da karma dövüş sanatları disiplinindeki ilk maçına çıkan Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a pes ederek yenildi. Haziran 2021'deki ikinci maçında Mona Ftouhi'yi üç raunt sonunda hakem kararıyla yendi ve ilk profesyonel galibiyetini aldı.

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