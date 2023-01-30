Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sabri Tekir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sabri Tekir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sabri Tekir kimdir? Sabri Tekir kaç yaşında, nereli? Sabri Tekir hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sabri Tekir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sabri Tekir'in hayatını araştırıyor. Peki, Sabri Tekir kimdir? Sabri Tekir kaç yaşında, nereli? Sabri Tekir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SABRİ TEKİR KİMDİR?

Sabri Tekir, (d. 1951, İlkkurşun, Ödemiş), Türk İktisatçı, Akademisyen ve siyasetçidir. Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü ile Londra Üniversitesi Ekonomi Politikası Bölümünü bitirdi. ABD George Mason Üniversitesi Kamu Tercihi Araştırma Enstitüsü ve İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı, Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Salihli Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Tiflis International Black Sea Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyeliği, XX. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır. On kişilik bir ekiple meydana getirdiği {Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli-1987-İSAV} isimli bir kitabı neşrolunmuştur. İzmir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesidir.