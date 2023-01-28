Son günlerde duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından Sabri Çelik kimdir? Merak ediliyor ve internet üzerinde MHK Başkanı Sabri Çelik kim? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik kim? Sabri Çelik hayatı ve biyografisi!

Sabri Çelik istifa mı etti? MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti?

Sabri Çelik kimdir? Sorusu gündeme gelen istifa haberi ile birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve arama motorları üzerinde Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik kim? Soruları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda istifa iddiası gündeme gelen Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik kim? Sabri Çelik hayatı ve biyografisi!

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.