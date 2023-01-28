Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak bilinen Sabri Çelik istifa mı etti? Merak ediliyor ve bu nedenle Sabri Çelik istifa mı etti? MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti? Soruları gündeme gelen haberler internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Sabri Çelik istifa mı etti? MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti?

Sabri Çelik istifa mı etti? Sorusu, son günlerde duyulan haberlerin ardından merak ediliyordu ve bu nedenle araştırılıyordu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Sabri Çelik istifa mı etti? Sorusunu kullanıcılar futbolseverler için yanıtladık. 2022'nin Haziran ayında göreve gelen Sabri Çelik istifa mı etti? MHK Başkanı Sabri Çelik neden istifa etti?

SABRİ ÇELİK İSTİFA MI ETTİ?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. 2022'nin Haziran ayında göreve gelen Çelik, son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından istifa iddiaları ile gündemdeydi. MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulunun, istifasını TFF'ye sunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.