Sabri Balaban kimdir? Sabri Balaban hakkında detaylar - Haberler

Sabri Balaban kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cuma günü Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ( Sadat ) gitmesi ve binaya alınmaması üzerine başlayan tartışma sürüyor.

SABRİ BALABAN KİMDİR?

Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin oğlu olan Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Tele 1, Medyascope ve Halk Tv yayınlarına katılarak soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili Medyascope'ta "Provokatif bir şekilde gelmişler. Böyle olunca kabul etmeyi uygun görmedim. Amacı görüşmek olan böyle yapmaz. Bunu kabul etmemek daha uygundu. Burada nasıl bir provokasyona imza atmak istediklerini bilemem" diye konuştu.

Halk Tv yayınında da Kılıçdaroğlu'nun gittiği sırada binada olmadığı söyledi, "Biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde" dedi.

Kılıçdaroğlu, binaya alınmaması üzerine "Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme" açıklaması yapmıştı.

Tanrıverdi, bu iddialarla ilgili de "Bizi hiçbir zaman bakanlıkta göremezsiniz. Hiçbir yetkili bizi tanımaz. Cumhurbaşkanlığından kimseyle görüşmedik. Seçimler döneminde seçim çalışmaları yapılırken, mahalle seçim çalışmalarında vatandaşlar davet edildiği gibi biz de davet edilmişizdir, orada görüşmüşüzdür ama onun dışında hiçbir bakan ve milletvekili ne beni ne de ekibimi tanır. Türkiye'de hiçbir ihaleye girmedik." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in "Suriye'ye silah gönderildi" iddialarına bir yıl sonra yanıt verdi

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, geçen yıl yayımladığı bir dizi videoda hükümetle ve hükümete yakın bazı isimlerle ilgili bir dizi iddiada bulunmuştu.

Bu iddialarda biri de, 2014 sonrası Bayırbucak Türkmenlerine "TIR'larcayardım gönderildiği, araçların içinde silah olduğu, bunun SADAT tarafından organize edildiği ve kendi adına gönderildiği" oldu. 30 Mayıs 2021'de paylaştığı videoda Peker, bu silahların daha sonra El Kaide bağlantılı grupların eline geçtiğini iddia ediyordu.

SADAT, o dönem internet sayfasında paylaştığı bir açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

Melih Tanrıverdi, bu iddiaların yeniden hatırlatılması üzerine "Biz Suriye muhalefeti ile, El Nusra ile terör örgütleri ile çalışmadık, çalışmayız. Özgür Suriye Ordusu da dahil. Eğer Sedat Peker ben bunları götürdüm diyorsa bu onların problemi." yanıtını verdi:

"Sedat Peker, SADAT'tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? Sedat Peker bize ''Benimle resmi olarak görüşmek istemiyorsunuz. Ben düğüne davetliyim, siz de gelin. Düğünde denk gelmişsiniz gibi yapalım'' diyordu.

"Benim tahminim Sedat Peker'i iyi keklemişler, 'biz SADAT'tan geliyoruz' diye. Kim yapmıştır bunu? O dönem FETÖ çok aktifti. FETÖ Sedat Peker'i aldattı diye düşünüyorum. Kendisi de o randevu taleplerini teyit etmek için ilettiğini düşünüyorum. ''

Bu açıklamaların ardından Sedat Peker'e ait olduğu söylenen bir Twitter hesabından "Sedat Peker'i kimse kekleyemez." ifadelerini paylaştı:

"Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartın, kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın, Sadat başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın."

Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen Peker, ülkenin yasak getirmesi üzerine hem videolarına hem de kendi adına olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara son vermişti.

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