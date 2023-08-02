Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Sabit Akın Zaimoğlu oluyor ve vatandaşlar tarafından Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Yeni Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu kim? Sabit Akın Zaimoğlu hayatı ve biyografisi!

Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Ve Sabit Akın Zaimoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Yeni Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu kim? Sabit Akın Zaimoğlu hayatı ve biyografisi!

SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

Sabit Akın Zaimoğlu, 1988 yılında Polis Koleji'nden ve 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda çeşitli rütbelerde istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde görev aldı.

Kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli incelemelerde ve görevlerde bulundu. Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik deneyimine sahip olan Zaimoğlu, Yeraltı Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibidir.

Ayrıca, yakın çağ tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Zaimoğlu, doktorasına da devam etmektedir. Kariyeri boyunca başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çeşitli taltif ve takdirname belgeleriyle ödüllendirilmiştir.

Sabit Akın Zaimoğlu, memleketi Erzurum olan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yeni görevinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak başarıyla görev yapması beklenmektedir.