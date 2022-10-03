Sabiha Gökçen metro açıldı mı? Sabiha Gökçen metrosu açıldı mı? Sabiha Gökçen açılış tarihi! Sabiha Gökçen metro durakları!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sabiha Gökçen metrosu açılışının duyurusunu yaptığından beri vatandaşın gündeminde Sabiha Gökçen metrosunun ne zaman açılacağı merak ediliyor. Arama motorlarında her gün aratılan sorulardan biri Sabiha Gökçen metro açıldı mı? oldu. Peki, Sabiha Gökçen metro açıldı mı? Sabiha Gökçen metrosu açıldı mı? Sabiha Gökçen açılış tarihi!

Sabiha Gökçen metro açıldı mı? sorusu araştırılmakta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sabiha Gökçen metrosu açılışının duyurusunu yaptığından beri vatandaşın gündeminde Sabiha Gökçen metrosunun ne zaman açılacağı merak ediliyor. Vatandaşın heyecanla beklediği Sabiha Gökçen metrosu açılış tarihi bekleniyor. Peki, Sabiha Gökçen metro açıldı mı? Sabiha Gökçen metrosu açıldı mı? Sabiha Gökçen açılış tarihi!

SABİHA GÖKÇEN METRO AÇILDI MI?

Yeni metro hattı olan Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 2 Ekim tarihinde yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta şu sözleri söyledi; "İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemiz Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır."

SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI DURAKLARI