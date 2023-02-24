Türkiye'de 11 ili yerle bir eden depremler sonrası, dünyada depreme dayanıklı en iyi 8 yapı listelendi. Türkiye'den de bir yapının yer aldığı listedeki binalar, 8 büyüklüğündeki bir sarsıntıda bile zarar görmeyecek şekilde inşa edildi.Sabiha Gökçen havalimanında sismik izolatör var mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yapıların sağlamlığı tartışılmaya başlandı. Deprem bazen yıkıcı sonuçlara sebep olan bir doğal afet olsa da doğru önlemler alındığında çok yüksek binalar bile korunabiliyor. Dünyada birçok yapı, doğru teknik ve uygulamalar sayesinde çok büyük depremleri bile hiç hasar almadan atlatabiliyor. Sabiha Gökçen havalimanında sismik izolatör var mı? İŞte, detaylar?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SİSMİK İZOLATÖRLÜ MÜ?

Depreme en çok dayanıklı yapılar arasında tanıdık bir yer de var. Sabiha Gökçen Havaalanı, beklenen büyük depreme uygun bir şekilde inşa edildi. İki milyon metrekarelik kompleks, 300'den fazla sismik izolatör üzerine oturuyor. Bu sismik izolatörler sayesinde olası bir depremde bina tek bir bütün halinde hareket ediyor ve hasar seviyesini minimuma indiriyor. İstanbul'un ne kadar riskli bir deprem bölgesi olduğu düşünüldüğünde bu yapının, sismik etkilere karşı dayanıklı olması bölge için önem arz etmekte. Bu tasarım, olası bir depremde yaşanılacak olan şiddeti yüzde 80 kadar azaltmaktadır.