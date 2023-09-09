Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Pisti Tamamlanıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte havalimanının trafik kapasitesi ikiye katlanacak ve paralel inişler yapılabilecek. Yeni pist, mevcut pistten daha geniş ve daha uzun olacak.

Sosyal medyada bir süre üzeri boş olan tünel resimleri gündem olmuş ve konunun aslını bilmeyen pek çok kişi tarafından olumsuz eleştiriler yapılmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist için yapılan tünellerin üstü artık dolu. Ayrıca yıllar süren yeni pistin inşası da neredeyse tamamlanmış durumda ve açılışa gün saymakta. Peki bu yeni pist Sabiha Gökçen Havalimanına ne katacak? Gelin yakından bakalım.

Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pistinde sona gelindi!

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan ve yaklaşık dokuz yılda tamamlanabilen Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti, açılış için gün sayıyor. Pist, bağlantı yollarının üstünden geçecek olduğu için sonradan üzeri doldurulmak üzere yapılmış tünellerinde üstü artık dolu.

Bu yeni pist ile birlikte havalimanının trafik kapasitesinin ikiye katlanacağı düşünülüyor. Yeni pistin kalibrasyon çalışmaları Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) özel uçakları ile birlikte tamamlandı. Önceden tek pist ile hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanında yoğun trafiği tamamen kesmek pek mümkün olmadığı için mevcut pist uzun yıllardır kapsamlı bakım görmemişti.

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Genelde geçici ve kısmi tamirlerin yapıldığı mevcut pist, 06R 24L olarak isimlendirilen yeni pistin açılmasıyla yaklaşık 6 ay sürecek kapsamlı bir bakıma alınacak. Bakımların ardından iki pistte aktif hale geldiğinde ise havalimanı trafiği daha akıcı hale gelecek ve bunun yanında paralel inişler yapılabilecek.

06R 24L pistinin özellikleri!

Yeni pist mevcut piste kıyasla düşük görüşün olduğu koşullarda daha iyi hizmet sunacak. Öyle ki mevcut pistte pilotların emniyetle iniş yapabilmeleri için görüş mesafesinin pistten 560ft dikey/600 metre yatay uzaklığında olması gerekirken yeni pistte bu sınırlar 100ft dikey ve 300 metre yatay mesafe şeklinde. Bu özelliklerle birlikte pilotlar yeni piste daha rahat iniş ve kalkış yapabilecek.

Mevcut pist ile yeni pisti kıyaslamaya devam edecek olursak mevcut pist 3000 metre uzunluk ve 45 metre genişlik sunarken yeni pist 3540 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanına daha büyük uçaklarda inme imkanı bulabilecek.

Uçakların yağışlı hava şartlarında yüzeylerinde oluşan buz ve kar kalıntılarını temizlemek için yapılan deicing işlemi uçaklar uçuşa hazırlanırken zamanlarını alır. Yeni pistin hemen başındaki deicing alanı sayesinde zaman kaybı daha az olacak ve uçaklar planlandığı gibi uçuşlarını gerçekleştirecekler.

Yeni pistle birlikte havalimanına artık paralel iniş ve kalkış yapılabilecek. Uçakların havalimanı içinde kullandığı taksi yolları olarak isimlendirilen yolların sayısında da yeni pistle beraber artış oldu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanına yeni yapılması planlanan terminal binasının ihalesini ise henüz hangi şirketin alacağı belli değil.

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