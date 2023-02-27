Türkiye'de 11 ili yerle bir eden depremler sonrası, dünyada depreme dayanıklı en iyi 8 yapı listelendi. Türkiye'de en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise merak edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı ne zaman yapıldı? Sabiha Gökçen Havalimanı kim yaptı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yapıların sağlamlığı tartışılmaya başlandı. Deprem bazen yıkıcı sonuçlara sebep olan bir doğal afet olsa da doğru önlemler alındığında çok yüksek binalar bile korunabiliyor. Türkiye'de depreme dayanıklı yapılar arasında olan Sabiha Gökçen Havalimanı ise merak edildi. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı ne zaman yapıldı? Sabiha Gökçen Havalimanı kim yaptı?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI NE ZAMAN YAPILDI?

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (IATA: SAW, ICAO: LTFJ), Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2. havalimanı. Havalimanı ismini, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır. Havalimanının temeli Şubat 1998 tarihinde atılmış, Ocak 2003 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon dolara mal olmuştur.

Sahibi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) olan havalimanı, Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) tarafından işletilmektedir. Yer hizmetleri, operasyon, kargo ve güvenlik işlemleri kısa adı ISG olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 2017 yılında 31.385.841 yolcu, 219.656 uçak ve 50.868 ton kargo trafiğine ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkenin en işlek ikinci havalimanıdır.

Airhelp.com tarafından, AirHelp Score 2019 kapsamında 40'tan fazla ülkeden 40 binden fazla yolcunun katıldığı ankette elde ettiği 10 üzerinden 7,93 puanla dünyanın en iyi 29. havalimanı seçildi.

Uluslararası terminal

Yeni terminal binası yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine sahiptir, yurt içi ve yurt dışı uçuşları aynı çatı altında yapılmaktadır.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminali ve eklerinde:

4.718 araç ve 72 otobüs kapasiteli 4 katlı otopark,

Kara ve hava tarafından ayrı girişleri olan 4 katlı ve 128 odalı havalimanı oteli,

112 adet check-in kontuarı, 24 adet self check in kontuarı,

VIP binası ve apron manzaralı CIP bölümleri,

8 adet en büyük gövdeli (ICAO kod E) veya 16 adet orta gövdeli (ICAO kod C) uçağa eş zamanlı hizmet verilebilecek çoklu uçak park ettirme sistemi,

400 m² konferans salonu,

Yiyecek ve içecek sektörünün önde gelen markalarının hizmet verdiği 5.000 m² restoran ve cafe alanı,

4.500 m² lik duty free alanında uluslararası düzeyde duty free mağazaları bulunmaktadır.

Kargo terminali