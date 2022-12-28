Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden durdu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar ne zaman başlayacak?

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşların durdurulmasının ardından yolcular arama motorunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden durdu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Endişelenen yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların neden durduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak yolculuğunu bekleyen vatandaşlar, uçuşların durdurulmasının ardından arama motorlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden durdu? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar ne zaman başlayacak? sorularını araştırdı. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden durdu? Detaylar haberimizde.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NEDEN DURDU?

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu. Ayrıntılar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.