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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi Sabiha Gökçen Havalimanında yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olan taksilere alınmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanında yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olan taksilere alınmadı. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir yolcu ise, "Bu vatandaşa hizmet mi, eziyet mi" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanında taksi bekleyen yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olduğu halde bekletilerek diğer taksilere alınmadı. Bu duruma tepki gösteren bir yolcu ise, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, onlarca yolcunun ellerinde bavullarla uzun süre taksi beklediği görülürken o anları kaydeden yolcunun ise "Havalimanındayız, burada bir sürü taksiler boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla 'havaalanı taksisi verilecek' diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi. Hizmet mi, eziyet mi ne diyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Genel

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