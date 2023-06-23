Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbullular, tatil için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Tatilciler bilet işlemleri için kontuarlarda ve pasaport kontrol yerlerinde kuyruklar oluşturdu.

Sabiha Gökçen'de bayram telaşı başladı

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbullular şimdiden yola çıktı. Tatilciler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Tatilciler bilet işlemleri için kontuarlar ve pasaport kontrol yerlerinde kuyruklar oluşturdu.

Tatil için şehir dışına çıkan vatandaşlardan Turgut Aydın, "Biz 2 aşamalı tatile çıkacağız. Önce Trabzon sonra Sakarya yapacağız. Yoğun bir dönem sonrası keyifli bir tatil olacak. Umarım sorunsuz bir şekilde tatilimizi yapacağız" dedi.