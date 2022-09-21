Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Peki, Sabancı Vakfı karşılıksız burs başvuruları ne zaman, bursu ne kadar?

Sabancı Vakfı karşılıksız burs başvuruları ne zaman, bursu ne kadar? Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Peki, Sabancı Vakfı karşılıksız burs başvuruları ne zaman, bursu ne kadar? İşte detaylar...

SABANCI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf/özel üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenci ile kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf/özel üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.

Sabancı Vakfı Bursları, 2022 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:

Burs başvurusu için 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:

Burs, Türkiye'de lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.

Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir. Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları ise www.microfon.co web sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

Ekim-Haziran ayları arasında 10 aylık olarak ayda 2.000 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.

Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak mezun bursiyerler gönül borcunu ödemek için dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabilir.

Son Başvuru Tarihi

Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 21 Ekim 2022'dir. Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları ise www.microfon.co web sitesi üzerinden kabul edilmektedir. www.microfon.co web sitesi üzerinden 21 Ekim 2022 tarihine kadar yapılacak başvurular arasından bursiyer seçimi üniversitelerin burs komiteleri ile değerlendirilerek yürütülecektir.