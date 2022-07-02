Şaban Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Başpehlivan Şaban Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

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BAŞPEHLİVAN ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

Şaban Yılmaz (d. 20 Mayıs 1977, Samsun), Türk pehlivan. 644. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek başpehlivan unvanını kazandı.

Şaban Yılmaz doğum tarihi : 20 Mayıs 1977

Şaban Yılmaz kaç yaşında : 45 yaşında

Şaban Yılmaz nereli : Samsun

Şaban Yılmaz mesleği ne : Pehlivan

Çocukluğu

20 Mayıs 1977'de Samsun'da doğdu. Güreş'e 11 yaşında Karakucak Güreşleri'yle adım attı.

Güreş kariyeri

Samsun Tekelspor'da güreşti. 16 yaşında güreşe 2 yıl ara verdi. Ardından tekrar sahalara dönen Pehlivan, okullar arası güreş müsabakalarında Samsun birinciliği elde etti.

Kırkpınar

2000 yılında gerçekleşen 639. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyükortada'da birinci oldu. 2002 yılında Başaltı üçüncüsü oldu. 2003 yılındaki 642. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kadar çıkmayı başardı. 2004 yılında ise Baş üçüncüsü oldu.

2005 yılındaki 644. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Ekrem Yavuz'u yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

2011 de 650.'si, 2016 da 655.'si ve 2017 de 656.'sı düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3. olmuştur. 2018 yılında düzenlenen 657. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise 41 yaşında finale kadar çıkmayı başarmış ve 2. olmuştur.