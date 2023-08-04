Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi, köşk nerede? Hangi il ve ilçede çekildi? Şaban Oğlu Şaban film çekimleri nerede yapıldı, ev neresi?

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Bugün Show TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce filmin nerede çekildiği, oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki, Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şaban Oğlu Şaban film çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Film, Aralık 1977'de vizyona girmiştir. Peki, Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şaban Oğlu Şaban film çekimleri nerede yapıldı? İşte ayrıntılar...

ŞABAN OĞLU ŞABAN NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Film İstanbul'da çekilmiştir. Şabanoğlu Şaban filmi Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir. Yeşilköy, Bakırköy ilçesinde yer almaktadır.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLM KONUSU NEDİR?

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?