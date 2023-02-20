Mübarek 3 ayların 2. si olan Şaban ayına giriş yaptık mı merak ediliyor. Bu gece ile birlikte Şabanı Şerif ayına giriş yapmış bulunuyoruz. Peki, Şaban ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi güne denk geliyor? Şaban ayına girdik mi? Şaban ayının ilk günü ne zamandır? Şaban ayının ilk gecesi ne zamandır? İşte detaylar...

Şaban ayı Receb ayından sonra gelen Hicri aydır. Peki, Şaban ayının ilk günü ve ilk gecesi ne zaman 2023? Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi güne denk geliyor? Şaban ayına girdik mi?

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. si Şaban ayıdır. Receb ayından sonra Şaban ayı, Şaban ayından sonra ise Ramazan ayı gelmektedir.

Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 Salı

21 Şubat 2023 Salı Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece

20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece Şaban ayının son günü : 22 Mart 2023 Çarşamba

22 Mart 2023 Çarşamba Şaban ayının son gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

ŞABAN AYINA GİRDİK Mİ 2023?

2023 yılında Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubatı 21 Şubata bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN?

Şaban ayının ilk gecesi 20 Şubat pazartesiyi 21 Şubat salıya bağlayan gecedir. Şaban ayının ilk günü ise 21 Şubat salı günüdür.

Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 Salı

21 Şubat 2023 Salı Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Yarın yani 21 Şubat 2023 Salı günü Şaban ayının 1. günüdür. Bugün ise akşam namazı ile birlikte

ŞABAN AYI NEDİR?

Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mevhâ', Arab-ı âribe devrinde va'l, 'âdil ya da â?il diye adlandırıldığı, şâban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. "el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf" sıfatlarıyla da anılan şâban Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Şâban kelimesinin kamerî takvimin sekizinci ayına ad olması farklı şekillerde açıklanmıştır. Bir yoruma göre, savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan recebden sonra silâhlı baskınlar için kabilelerin gruplar halinde dağılması sebebiyle bu isimle anılmıştır. Araplar'ın bu ayda su temin etmek amacıyla gruplara ayrılmalarından dolayı bu ismin verildiği ya da ramazan ve receb aylarını birbirinden ayırdığı için böyle adlandırıldığı yolunda açıklamalar da mevcuttur. Diğer bir yoruma göre ise kamerî ayların eski adlarının değiştirilmesi ağaçların dal verdiği döneme rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, haram ayların yerlerini değiştirmek veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla haram ayları ertelediklerinde receb ayını şâbanın yerine kaydırırlar ve bu iki ayı "recebân" diye adlandırırlardı (bk. NESÎ).

Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177), "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, "?avm", 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28). Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe'den nakledilen, Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir. Hatta bazı Şâfiî eserlerinde mûtat oruçlar dışında şâban ayının ikinci yarısında nâfile oruç tutmanın haram olduğu belirtilir (bk. ORUÇ). Hz. Peygamber'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Şâbanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir" şeklindeki rivayetlerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Süyûtî, s. 114; Aclûnî, II, 85). Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir (bk. BERAT GECESİ).

İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626), Benî Mustali? (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher'de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan "vekud" gecelerinde dinî ihtifaller düzenlenirdi (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.