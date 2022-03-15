Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? (Şaban ayı Eyyam-ı Biyd oruçları) Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü oruç var mı?

Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin tarihleri merak ediliyor. Peki Şaban ayı 13 14 15'i ne zaman? Hangi tarihlerde oruç tutuluyor? Oruç tutmanın sevabı nedir? Şaban'ın 13. 14. ve 15. günleri hangi güne tekabül ediyor? Tüm hadisi şerifler haberimizde...

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılında Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.

Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022

16 Mart 2022 Çarşamba 2022 Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022

17 Mart 2022 Perşembe 2022 Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GECELERİ HANGİ TARİHE DENK GELİR?

Şaban Ayı 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 16 Mart Çarşamba, 17 Mart Perşembe ve 18 Mart Cuma tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba

Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe

Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

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