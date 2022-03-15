Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? (Şaban ayı Eyyam-ı Biyd oruçları) Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü oruç var mı?
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Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayında 13 14 ve 15. günler oruç tutmak çok sevaptır. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri denir ve bu günleri oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Peki 2022 yılı için Şaban-ı Şerif ayında Eyyâm-ı biyd günleri ne zaman? Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman? Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü oruç var mı?
Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin tarihleri merak ediliyor. Peki Şaban ayı 13 14 15'i ne zaman? Hangi tarihlerde oruç tutuluyor? Oruç tutmanın sevabı nedir? Şaban'ın 13. 14. ve 15. günleri hangi güne tekabül ediyor? Tüm hadisi şerifler haberimizde...
2022 yılında Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.
- Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022
- Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022
- Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022
- Şaban Ayı 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
- Şaban Ayı 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
- Şaban Ayı 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 16 Mart Çarşamba, 17 Mart Perşembe ve 18 Mart Cuma tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.
Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:
- Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba
- Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe
- Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma
1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "
(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)
2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."
(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)