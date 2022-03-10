Şaban ayı ilk perşembe orucu ne zaman tutulur 2022? Şaban'ın ilk Perşembe orucu bugün mü tutulacak? 10 Mart Perşembe mi? Son Perşembe orucu ne zaman?

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur 2022? Şaban ayı ilk perşembe orucu ne zaman tutulur 2022? Şaban'ın ilk Perşembe orucu bugün mü tutulacak? 10 Mart Perşembe mi? Şaban ayı son Perşembe orucu ne zaman? Şabanın son Perşembesinin orucu hangi gün?

ŞABAN AYININ İLK VE SON PERŞEMBE ORUÇLARI HANGİ GÜN TUTULUR?

Ebu Abdillah el-Hubeyşi (Rahimehullah) 'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle varid olmuştur:

"Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur."

(Kaynak : Ebu Abdillah el-Hubeyşi)

Şaban ayının ilk ve son perşembe günleri:

2022 Şaban'ın ilk perşembesi : 10 Mart Perşembe 2022

10 Mart Perşembe 2022 2022 Şaban'ın son perşembesi : 31 Mart Perşembe 2022

Şaban ayının ilk perşembe orucu bugün yani 10 Mart Perşembe tutulacak. Sahura ise 9 Martı 10 Marta bağlayan gece kalkılacak.

ŞABAN AYININ BAŞINDA, ORTASINDA VE SONUNDA TUTULACAK ORUÇLAR NE ZAMAN?

Ek olarak Şaban ayının başında, ortasında ve sonunda oruç tutmak da çok sevap kabul edilmiştir.

Hadisi Şerifte şöyle buyruluyor:

İmam-ı Hobevi (Rahimehullah) 'ın nakline göre "Her kim Şaban'ın başından, ortasından ve sonundan 3 gün oruç tutarsa, Allah-u Te'ala ona 70 peygamber(e oruçları tuttukları zaman verdiği) sevabı(n bir mislini) yazar. Allah-u Te'ala'ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür."

(Kaynak : Zübdetül-va'izin, el-Hobevi, Dürretün-nasihin)

Şaban ayının ilk, orta ve son günleri:

2022 Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022

4 Mart 2022 2022 Şaban ayının orta günü (15. günü) : 18 Mart 2022

18 Mart 2022 2022 Şaban ayının son günü : 1 Nisan 2022

Allah(c.c.) yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Amin...

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