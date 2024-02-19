ŞABAN AYI 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?

Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir soruları gündeme geliyor. Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri belli oldu. Şaban ayı 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizdedir…

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü,23 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 14. günü, 24 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 15. günü, 25 Şubat'a denk geliyor.

Aynı zamanda bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili de idrak edilecek.

ŞABAN AYI KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Receb, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Receb ayına girildiğinde 'Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' şeklinde dua etmiştir.

Ramazan ayı oruçla geçirilmesi farzken, Receb ve Şaban aylarında ise Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara göre daha fazla nâfile oruç tuttuğu bilinmektedir. Ancak, hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği kaydedilmiştir.

Dolayısıyla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesi dinî bir zorunluluk değildir. Kişi, sağlığı elverdiği sürece bu aylarda istediği kadar nâfile oruç tutabilir.