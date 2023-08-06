Sabalenka kimdir? Arina Sabalenka kaç yaşında, nereli? Arina Sabalenka hayatı ve biyografisi!

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SABALENKA KİMDİR?

Arina Syarheyeuna Sabalenka (d. 5 Mayıs 1998), Belaruslu profesyonel tenis oyuncusudur. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından teklerde 2 ve çiftlerde 1 numaralı sıralamaya ulaşmıştır. Sabalenka, 2023 Avustralya Açık'ta bir büyük tekler şampiyonluğu ve 2019 ABD Açık ve 2021 Avustralya Açık'ta iki büyük çiftler şampiyonluğu kazanmıştır. Sabalenka, 2017 yılında Belarus Fed Cup takımını ikinciliğe taşıyarak öne çıktı ve o zamandan beri WTA Tour'da başarı elde ederek toplamda 18 kariyer şampiyonluğu kazandı. Güçlü ve agresif bir oyun stiline sahip olan Sabalenka, yüksek sayıda kazanan ve zorlanmayan hata ve güçlü bir servis ile karakterize ediliyor.