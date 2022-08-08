Sabahattin Zaim Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Sabahattin Zaim Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Sabahattin Zaim Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), 2010 yılında İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından kurulmuş uluslararası araştırma üniversitesidir. Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsü ve Altunizade Kampüsü olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır.
2021 yılı itibarıyla 11.000 civarında öğrencisi bulunmakta ve 36 lisans, 57 yüksek lisans ve 20 doktora programını bünyesinde barındırmaktadır.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İktisat (Burslu)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İslami İlimler (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Tarih (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Tarih (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)