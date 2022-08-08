Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Sabahattin Zaim Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), 2010 yılında İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından kurulmuş uluslararası araştırma üniversitesidir. Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsü ve Altunizade Kampüsü olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır.

2021 yılı itibarıyla 11.000 civarında öğrencisi bulunmakta ve 36 lisans, 57 yüksek lisans ve 20 doktora programını bünyesinde barındırmaktadır.

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