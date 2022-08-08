Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İktisat (Burslu)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İslami İlimler (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Osmanlı modernleşmesi sürecinde bir çok eğitim kurumuna ev sahipliği yapan veSultan II. Bayezid-i Veli Vakfı'na ait olan arazi, İlim Yayma Vakfı'na, üniversite kurulmak üzere tahsis edilmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak 2010 yılında kurulmuştur. Mehmed Âkif'in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmed Âkif ve arkadaşlarının yemekhane salonu günümüzde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmed Âkif Ersoy Fuaye Salonu olarak kullanılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl Marşı ve Âkif'in büyük portresi süslemektedir.