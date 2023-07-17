Açıl Sezen, Gökhan Şen ve Ali Can Türkoğlu'nun sunduğu Sabah Raporu programı her sabah heyecanla takip ediliyor. Sevilen program Sabah Raporu'na gelen konuklar ise merak ediliyor. Bugün Sabah Raporu programına konuk olan Tevfik Eraslan araştırıldı. Peki, Sabah Raporu konuğu Tevfik Eraslan kimdir? Tevfik Eraslan kaç yaşında, nereli? Tevfik Eraslan mesleği nedir?

Sabah Raporu programının konuğu olan isim araştırılıyor. Her sabah ekranlara gelen Sabah Raporu programı Bloomberg HT'de yayınlanıyor. Programa katılan başarılı isimler ise vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Bloomberg HT'de yayınlanan Sabah Raporu programının konuğu olan Tevfik Eraslan araştırılıyor. Peki, Sabah Raporu konuğu Tevfik Eraslan kimdir? Tevfik Eraslan kaç yaşında, nereli? Tevfik Eraslan mesleği nedir?

SABAH RAPORU KONUĞU TEVFİK ERASLAN KİMDİR?

Tevfik Eraslan, Rota Portföy YK Başkanı ve Kurucusudur. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı'nda da görev alan Eraslan, 26 yıldır sektörde adından söz ettiriyor. Tevfik Eraslan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olmaya devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Sermaye Piyasaları alanında ise yüksek lisans yaptı. Eraslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SABAH RAPORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekonomiye ve gündeme dair konuşmalar yapılan program her sabah Bloomberg HT'de 08:15'te yayınlanıyor.

SABAH RAPORU HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Sabah Raporu programı Bloomberg HT'de izleyici ile buluşuyor.