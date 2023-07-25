Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

Sabah namazının vakti; imsak vakti ile güneş vakti arasındadır. Ancak bu süre içerisinde namazını kılamayanlar Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Güneşin doğmasının ardından (takvimlerdeki güneş saati) namaz kılınmaz. Sizin için Sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır sorusunun yanıtını detaylarıyla derledik. Sabah namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır?

Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerle insanlar sabah namazını vaktinde eda edemeye bilmektedir. Böyle bir durumda çok insan için Sabah Namazı farzının kazası ne zaman ve nasıl kılınır sorusunun yanıtı büyük önem kazanmakta ve bu soruya mümkün olan en doğru yanıtı bulabilmek adına internet üzerinde araştırma yapmaktadır.

SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazının vakti geçtiyse hemen kaza namazı olarak kılınabilir. Örneğin sabah namazına uyanamayıp namazı kaçıran birinin uyandığı vakitte abdest alıp sabah namazının kazasını yapması gerekir. Ya da kılacağı bir sonraki farz (öğlen namazı) olan namaza durmadan sabah namazının kazasını eda edebilir.

KAZA NAMAZI NEDİR?

Namazını kılamamış olan kimse bir vakit namazını vaktinin dışında kılarsa o namazı kaza etmiş olur. Vakit namazını vaktinin dışında kılmaya kaza namazı denilmektedir. Ayrıca namazı vaktinde kılmaya da namazı eda etmek denmektedir.

Vakit namazlarını kazaya bırakmak bilinçli yapılmaması gereken bir harekettir. Fakat kılınamamış olan bir namaza da "vaktinde kılamadık artık geçti" demek gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü vaktinde kılınamayıp kaçırılan namazı kaza etmek de farzdır. Yani vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazın kazası da farzdır. Bu durum vitir namazında değişkenlik gösterir çünkü vitir namazının kazası, vacip olur.

SABAH NAMAZININ KAZASI NASIL KILINIR?

Sabah namazının farzı kılmaya niyet edilirken "Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah namazının farzına" ya da "Allah rızası için son sabah namazımın farzının kılmaya niyet ettim." denir.

Sonrasında sabah namazının farzının kazasıda normal vakitte kılmış olduğumu namaz gibi 2 rekat farz olacak şekilde sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzının kazasının kılınmasındaki tek fark niyet edilme şeklidir. Namazı kılacak olan erkekler için kamet getirmek sünnettir, bu sebeple ikamet namazın sünnetidir vaktin değildir. Bundan dolayı sabah namazının farzının kazasında da kamet getirilmesi gerekmektedir.

KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, " kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir.

Sabah Namazının kazası için;

"Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım sabah namazını kılmaya" veya "Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir sabah namazını kaza etmeye." şeklinde niyet edilerek 2 rekat farz kılınır.