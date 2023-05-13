Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor. Peki Sabah hangi ülkenin takımı! Sabah akü Azerbaycan takımı mı?

Sabah Bakü ile Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde karşılaşıyor. Beşiktaş, elde edeceği geliri depremzedeler için kullanacak. Sabah hangi ülkenin takımı! Sabah akü Azerbaycan takımı mı?

SABAH BAKÜ HAKKINDA

Sabah Futbol Klubu (Azerice: Sabah Futbol Klubu), Masazır kentinde yer alan Azeri futbol kulübü. Azerbaycan Premyer Ligası'nda yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NASIL İZLENİR 13 MAYIS 2023?

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor. Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması için kullanılacak.

Maç Kanal D'den yayınlanıyor.