Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanacak maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor. Peki, Sabah Beşiktaş CANLI izle? Beşiktaş hazırlık maçı nasıl izlenir 13 Mayıs 2023?

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Sabah Bakü ile Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası dahilinde karşılaşıyor. Beşiktaş, elde edeceği geliri depremzedeler için kullanacak. Sabah Beşiktaş CANLI izle? Beşiktaş hazırlık maçı nasıl izlenir 13 Mayıs 2023?

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NASIL İZLENİR 13 MAYIS 2023?

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşılaşıyor. Beşiktaş'ın deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması için kullanılacak.

Maç Kanal D'den yayınlanıyor.