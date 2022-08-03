Saba Tümer kimdir? Saba Tümer hayatı ve biyografisi! Saba Tümer kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Saba Tümer merak konusu oldu. İşte Saba Tümer hakkında merak edilen Saba Tümer kimdir, Saba Tümer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 5 Aralık 1970

(51 yaşında)

Konak, İzmir

Boy: 1,58 m

İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulunda tamamladı.

Özel İzmir Fatih Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

Kariyeri

NTV'den Show TV'ye transfer oldu ve bir süre dış haberler sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı. Ardından Show TV'ye döndü ve Saba Tümer'le Bu Gece isimli programı sunmaya başladı. Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine Haber Makinası adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sundu. Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Bu programın sona ermesinin ardından gelen dedikodu ve magazin içerikli program tekliflerini redderek yaklaşık bir yıl ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer'le Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı. Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı. Daha sonra Saba Tümer'le Bu Gece programı CNN TÜRK'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada bire indirgedi. 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'ü sunmaya başladı. 2015-2016 yıllarında TV8 ekranlarında yayımlanan Saba ile Oyuna Geldik adlı yarışma programını sundu. 2018 yılında FOX'ta yayımlanan TOLGSHOW programına konuk olarak katıldı.

Aynı zamanda Polis Akademisi Alaturka, Patron Mutlu Son İstiyor ve Karakomik Filmler: Emanet isimli filmlerde de yer aldı.