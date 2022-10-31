Kış saati uygulamasına geçilmesiyle beraber geriye alınan saatler vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlerin kısalıp gecelerin uzaması sebebiyle uygulanan kış saati uygulamasının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı? Saatler ileri mi alınıyor? İşte merak edilenler...

Saatler geri mi alındı? sorusu vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gecede saatler 1 saat geri alındı. Vatandaşlar ise ülkemizde kış saati uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını merak etti. Arama motorlarında Saatler geri alınacak mı? sorusu merak ediliyor. Peki, Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı? Saatler ileri mi alınıyor? Detaylar haberimizde yer alıyor.

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gecede saatler 1 saat geri alındı fakat ülkemize kış saati uygulaması uygulanmıyor. Ülkemizde gün ışığından daha fazla yararlanılması için kış saati uygulaması uygulanmıyor. Bu nedenle ülkemizde saatler geri alınmayacak.