Kış saati uygulamasına geçilmesiyle beraber geriye alınan saatler vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlerin kısalıp gecelerin uzaması sebebiyle uygulanan kış saati uygulamasının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saatine geçecek mi? Saatler geri alındı mı? İşte merak edilenler...

Saatler geri mi alındı? sorusu vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gecede saatler 1 saat geri alındı. Vatandaşlar ise ülkemizde kış saati uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağını merak etti. Arama motorlarında Saatler geri alınacak mı? sorusu merak ediliyor. Peki, Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saatine geçecek mi? Saatler geri alındı mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gecede saatler 1 saat geri alındı fakat ülkemize kış saati uygulaması uygulanmıyor. Ülkemizde gün ışığından daha fazla yararlanılması için kış saati uygulaması uygulanmıyor. Bu nedenle ülkemizde saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, Türkiye'de 2016'dan bu yana kalıcı yaz saati uygulaması geçerli olmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de 2022 yılında da kış saati uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Ülkemizde gün ışığından daha fazla yararlanılabilmesi için kış saati uygulaması kaldırıldı. Yaz saatinde daha fazla gün ışığından yararlanılıyor.