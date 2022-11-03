Saatler geri alınacak mı 2022? Saatler değişti mi?

Başta Avrupa olmak üzeri dünyanın pek çok ülkesi kış saati uygulamasına geçtiklerini açıkladı Vatandaşlar ise kış saati uygulamasına Türkiye'nin geçip geçmeyeceği konusu gündem oldu .Peki, saatler değişti mi? Saatler geri alınacak mı 2022? işte konuya dair merak edilenler...

Kış saati uygulaması bazı ülkelerde 31 Ekim 2022 itibariyle başladı. Türkiye'de ise vatandaşlar arasındasaatlerin durumu merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar…

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması devam edecek, yani saatler geri ya da ileri alınmayacak. Eğer dijital cihazınız saatini otomatik olarak değiştirdiyse CNN TÜRK canlı yayın sayfası üzerinden saati kontrol edebilir ve cihazının saatini buna göre ayarlayabilirsiniz.

Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Norveç ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak.

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de kış saati uygulamasına son verirken 6 yıldır yaz saati uygulaması devam ediyor. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı. Yaz saati uygulamasına ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış oluyor. Yaz saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu kapsamında yapılıyor.