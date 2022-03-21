Kısa vadeli ve uzun vadeli planlar için gerekli olan zaman takibi, her an takip edilmesi gereken bir detay olarak önem arz ediyor. Gün içinde yapacağımız kısa vadeli planlar için sat kaç sorusu akıllara gelirken uzun süreli planlarda da gün ve tarih bilgileri önem arz ediyor. Peki, saat kaç? Bugün günlerden ne? 21 Mart güncel tarih zaman bilgileri!

SAAT KAÇ?

Güncel saat bilgilerini öğrenmek için resmi saat ve dakika değerlerini öğrenmelisiniz. Evrensel saat için TIKLAYINIZ

BUGÜN GÜNLERDEN NE?

Bugün, 21 Mart Pazartesidir.

BUGÜN NE OLDU?

• 1590 - Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

• 1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde 100.000'den fazla kişi öldü.

• 1871 - Otto von Bismarck prens unvanı alarak Almanya şansölyeliğine atandı.

• 1960 - Sharpeville Katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı: 69 siyah öldü, 180'i yaralandı.

• 1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.

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