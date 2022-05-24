Saat 22 00 da ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 22 'de ne açıklayacak? Bir kaçış planı anatomisi nedir? 24 Mayıs 2022 Saat 22.00 açıklaması nedir? - Haberler

Saat 22.00 'da ne açıklanacak? 24 Mayıs 2022 Saat 22:00 'da ne açıklaması yapılacak? CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına devasa paralar aktardığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." sözleriyle iddiasını bu akşam saat 22.00'da belgeleriyle ispatlayacağını ifade etti. Peki, Saat 22 00 da ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 22 'de ne açıklayacak? Bir kaçış planı anatomisi nedir?

24 MAYIS 2022 SAAT 22:00 'DA KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22:00'de açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası tüm gözler, CHP liderinin saat 22.00'de yapacağı açıklamaya çevrildi.

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

"BAHÇELİ CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR TÜRK LİRASI MI?"

Konuşmasında ekonomiye dair eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Hani Türk lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir." dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Art arda gelen zamlara da değinen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek."

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