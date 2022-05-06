İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli tartışması büyüyor. Bakan Soylu, katıldığı canlı yayında Özdağ hakkında, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim "ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca Özdağ'a yönelik, "Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi. Saat 11'de ne olacak? Süleyman Soylu Ümit Özdağ buluşması ne zaman, nerede olacak, buluşacaklar mı?

SÜLEYMAN SOYLU ÜMİT ÖZDAĞ BULUŞMASI NE ZAMAN, BULUŞMA OLACAK MI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Bakan Soylu'nun sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün TGRT Haber'in konuğu oldu. Bakan Soylu program kapsamında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriyeli mülteciler hakkındaki sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ'ın ismini duyunca bir anda küplere dönen Soylu, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

ÖZDAĞ FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Özdağ ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Soros' suçlamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi" ifadelerini kullandı

ÖZDAĞ: BENİ KAPININ ÖNÜNDE BEKLE

Özdağ, Soylu'nun açıklamaları sonrası sosyal medyadan "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." notuyla bir video yayınladı. Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ videoda, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum!" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMAYA SEDAT PEKER DE KATILDI

Soylu ile Özdağ arasındaki gerilim devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Sedat Peker, Twitter'da konuyla ilgili atılan tweetleri retweetledi. Önce Özdağ'ın konuşmasını retweetleyen Peker, daha sonra Sinan Oğan, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu isimlerin tweetini paylaştı.

"CESARET EDEMEZSEN SENİ BAŞKA YERDE BULURUM"

Yeni bir paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izni sonlandırılıp göreve çağrıldığı iddiasında bulunan bir mesajı alıntılayarak şunları söyledi:

"Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum."

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