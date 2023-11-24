İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini" söyleyen İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma başlattı. Peki, Saadettin Ustaosmanoğlu ne dedi, neden soruşturma başlatıldı?

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bir konuşmasında, "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini" söyleyen Ustaosmanoğlu soruşturma başlatıldı. Saadettin Ustaosmanoğlu ne dedi, neden soruşturma başlatıldı?

SAADETTİN USTAOSMANOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan videoda "Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini" söyleyen İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.