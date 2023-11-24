İsmailağa Cemaati'nin eski liderlerinden, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir? Saadettin Ustaosmanoğlu kaç yaşında, ereli, mesleği ne?

Hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas'ın yaptığını Türkiye'de de yapmak gerektiğini söyledi.

SAADETTİN USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

1959 yılında Trabzon'da doğan Saadettin Ustaosmanoğlu,Muhammed Raşid Efendi'nin torunudur.

Saadettin Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmud Efendi'nin yeğenidir. 64 yaşında olan Ustaosmanoğlu İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden biridir.Mahmud Efendi'nin vefatından sonra, cemaat içinde yaşanan liderlik tartışmaları nedeniyle, cemaate ihtilafa düşmüştür.