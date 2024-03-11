Saadet Partisi Yüreğir adayı Osman Söyler kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yüreğir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Yüreğir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Osman Söyler kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN SÖYLER KİMDİR?

Osman Söyler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yüreğir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YÜREĞİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yüreğir adayı belli oldu. Saadet Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Osman Söyler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.