Saadet Partisi Yıldırım adayı Abdullah Kocamaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Yıldırım belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yıldırım belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Yıldırım adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Abdullah Kocamaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH KOCAMAZ KİMDİR?

Abdullah Kocamaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yıldırım belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YILDIRIM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yıldırım adayı belli oldu. Saadet Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Abdullah Kocamaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.