Saadet Partisi Yenimahalle adayı Mustafa Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yenimahalle belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Yenimahalle adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

Mustafa Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yenimahalle belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YENİMAHALLE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yenimahalle adayı belli oldu. Saadet Partisi Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.