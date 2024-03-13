Saadet Partisi Yayladağı adayı Serdar Gönültaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Yayladağı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yayladağı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Yayladağı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yayladağı Belediye Başkan Adayı Serdar Gönültaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAR GÖNÜLTAŞ KİMDİR?

Serdar Gönültaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yayladağı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YAYLADAĞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yayladağı adayı belli oldu. Saadet Partisi Yayladağı Belediye Başkan Adayı Serdar Gönültaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.