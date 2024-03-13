Saadet Partisi Yavuzeli adayı Fevzi Karakaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yavuzeli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Yavuzeli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Fevzi Karakaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FEVZİ KARAKAYA KİMDİR?

Fevzi Karakaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yavuzeli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YAVUZELİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yavuzeli adayı belli oldu. Saadet Partisi Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Fevzi Karakaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.