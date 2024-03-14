Saadet Partisi Yatağan adayı Tayfun Kartal kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Yatağan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yatağan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Yatağan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yatağan Belediye Başkan Adayı Tayfun Kartal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TAYFUN KARTAL KİMDİR?

Tayfun Kartal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yatağan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YATAĞAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yatağan adayı belli oldu. Saadet Partisi Yatağan Belediye Başkan Adayı Tayfun Kartal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.