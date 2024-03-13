Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yakutiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Yakutiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yakutiye Belediye Başkan Adayı Yusuf Kolikısa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF KOLİKISA KİMDİR?

Yusuf Kolikısa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yakutiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YAKUTİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yakutiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Yakutiye Belediye Başkan Adayı Yusuf Kolikısa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.