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Saadet Partisi üye sayısı 2023! Saadet Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

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Saadet Partisi üye sayısı 2023! Saadet Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Saadet Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Saadet Partisi üye sayısı!

Saadet Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Saadet Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Saadet Partisi üye sayısı haberimizde...

SAADET PARTİSİ ÜYE SAYISI

Saadet Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 265 bin 738 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
  • İyi Parti: 617.513
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
  • Yeniden Refah Partisi: 269.391
  • Saadet Partisi: 265.738
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
  • Gelecek Partisi: 76.182
  • Türkiye Değişim Partisi: 50.051
  • Halkların Demokratik Partisi: 45.302
  • Zafer Partisi: 25.535
  • Memleket Partisi: 25.132

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