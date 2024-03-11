Saadet Partisi Urla adayı Mehmet Orakçı kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Urla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Urla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Mehmet Orakçı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ORAKÇI KİMDİR?

Mehmet Orakçı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Urla belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ URLA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Urla adayı belli oldu. Saadet Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Mehmet Orakçı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.